Antalya açıklarında ticari gemi battı: Dokuz mürettebat aranıyor

Antalya Kumluca açıklarında yabancı bandıralı bir ticari gemi battı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 14 mürettebatın bulunduğu gemide iki personelin deniz yüzeyinden helikopterle kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Üç personelin de diğer ticari gemiler tarafından kurtarıldığını kaydeden Yazıcı, dokuz personeli arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Soruşturma başlatıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada da saat 03.47’de İskenderun’dan Ukrayna’nın İzmail limanına intikal etmekte olan Gine Bisseou bayraklı ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapıldığı, olay mahalline ekiplerin sevk edildiği kaydedildi.

Mürettebatta bulunan 14 kişinin Suriye uyruklu olduğu, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.