Antakya’da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay’ın Antakya ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.24’te merkez üssü Hatay’ın Antakya ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,19 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi’yse derinliğin 5,4 olduğunu kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı yaşayan Antakyalılar, depremin ardından kendilerini sokağa attı.

Valilikten açıklama

Hatay Valiliği’nden paylaşılan açıklamada “İlk belirlemelere göre 112 Acil Çağrı Merkezi’ne herhangi bir ihbar gelmemiştir” dendi.