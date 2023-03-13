Antakya Künefesi Avrupa Birliği’nde tescillendi

Antakya künefesi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvurusuyla Avrupa Birliği’nde (AB) coğrafi işaret (PGI) olarak tescil edildi.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamayla Antakya Künefesi’nin Avrupa Birliği’nde tescil edildiği duyuruldu:
“Antakya Künefesi’nin AB’de tescili, yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında yaralarını sarmakta olan Hatay’ın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına da katkı sağlayacaktır.”
Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı, Antakya Künefesi’nin AB’de tescil edilen 9’uncu Türk ürünü olduğunu söyledi.
Diğer ürünler şunlar:
- Antep Baklavası
- Aydın İnciri
- Aydın Kestanesi
- Bayramiç Beyazı
- Giresun Tombul Fındığı
- Malatya Kayısısı
- Milas Zeytinyağı
- Taşköprü Sarımsağı
AB nezdinde coğrafi işaret almak üzere gerekli başvuruları yapılan ve Avrupa Komisyonu tarafından inceleme süreci devam eden 45 ürün daha bulunuyor.