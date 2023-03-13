Antakya Künefesi Avrupa Birliği’nde tescillendi

Antakya künefesi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvurusuyla Avrupa Birliği’nde (AB) coğrafi işaret (PGI) olarak tescil edildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamayla Antakya Künefesi’nin Avrupa Birliği’nde tescil edildiği duyuruldu:

“Antakya Künefesi’nin AB’de tescili, yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında yaralarını sarmakta olan Hatay’ın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına da katkı sağlayacaktır.”

Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı, Antakya Künefesi’nin AB’de tescil edilen 9’uncu Türk ürünü olduğunu söyledi.

“Antakya Künefesi", coğrafi işaret olarak “Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası”, “Aydın İnciri”, “Bayramiç Beyazı”, “Malatya Kayısısı”, Aydın Kestanesi", “Taşköprü Sarımsağı”, “Milas Zeytinyağı” ve “Giresun Tombul Fındığı”ndan sonra 🇪🇺AB’de tescil edilen 9. 🇹🇷ürünümüz oldu. pic.twitter.com/4zC1a1CJwW — Faruk Kaymakcı (@frkkymkc) March 13, 2023

Diğer ürünler şunlar:

Antep Baklavası

Aydın İnciri

Aydın Kestanesi

Bayramiç Beyazı

Giresun Tombul Fındığı

Malatya Kayısısı

Milas Zeytinyağı

Taşköprü Sarımsağı

AB nezdinde coğrafi işaret almak üzere gerekli başvuruları yapılan ve Avrupa Komisyonu tarafından inceleme süreci devam eden 45 ürün daha bulunuyor.