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Yaramazlara biraz batar!

Anneyle kızı ‘uyuşturucu ticareti’nden gözaltına alındı

Kayseri’de uyuşturucu ticareti operasyonunda anneyle kızı gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, F.S. ve kızı Ş.S.’nin uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit etti.


Zanlıların ikametine düzenlenen operasyonda 875 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Polis ekiplerince ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan anne ve kızının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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