Annesiz kalan Arap tavşanı yavruları koruma altında: Özel sıvılardan sonra katı yiyeceklerle besleniyorlar

Van’da bulunan beş Arap tavşanı yavrusu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde koruma altına alındı.

Fotoğraflar: AA

Edremit ilçesinde anneleri öldüğü için beslenemeyen ve bitkin haldeyken çevre sakinleri tarafından bulunan yavrular Doğa Koruma ve Milli Parklar 14’üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen tavşanlar uygulanan tedaviyle hayata tutundu.



Uygun yiyeceklerle beslenmeleri sağlanan, belli saatlerde de merkez bahçesine çıkarılan tavşan yavruları, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü Havzası’nda sulak alanların varlığı ve insan baskısının az olmasına bağlı olarak nesli tükenmekte olan türlerden Arap tavşanı sayısının arttığını belirterek şunları söyledi:

“Bu tavşanlar farklı tür oldukları için dikkat çekiyor. Kulakları tavşana, arka ayakları kanguruya, gövdesi de fareye benziyor. Genellikle gece besleniyor. Bu nedenle insanlarla teması olmuyor. Burada kreş hizmeti veriyoruz.

Geldiklerinde bitkin haldeydiler. Araştırmalardan sonra yoğun bakımda bir bebek gibi besledik. Yaşadıkları ortamı sağladık. Özel sıvılarla besledik. Katı yemeğe geçtiler. İlerleyen günlerde doğal ortamlarına salacağız.”