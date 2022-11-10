Annesinin dışladığı yavru kediyi köpek emziriyor

Çorum’daki bir işletmenin köpeği, annesinin kendisinden uzaklaştırdığı kedi yavrusunu üç aydır emziriyor.

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İskilip ilçesinde, Seyirtepe’deki tesisleri işletenlerin baktığı ‘Boncuk’ adlı köpeğin kendi yavrularının yanı sıra annesinin uzaklaştırdığı bir yavru kediyi de emzirmesi görenlerin içini ısıtıyor.

Tesisin işletmecisi Hüseyin Bodur, ‘Zeytin’ adını verdikleri kediyi, üç dört günlükken annesinin dışladığını fark ettiklerinde bir süre sütle beslediklerini, sonra Boncuk’un yavru kediyle ilgilenmeye başladığını anlattı: ”Kediyi kendi yuvasına götürdü ve burada beslemeye başladı. Kediyi yaklaşık üç aydır besliyor, emziriyor. Yavru kediye annesiymiş gibi sahip çıktı.”