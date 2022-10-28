Annesini rehin alan kişi dayısı tarafından vuruldu

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde annesini bıçakla rehin alan kişi, dayısı tarafından silahla vurularak yaralandı.
AA’nın haberine göre Mithatpaşa Mahallesi’nde Onurcan Y. (23) para isteğine olumsuz yanıt veren annesi Esin D.’yle (43) evlerinde kavga etti.
Esin D.’nin durumu bildirdiği kardeşi Aziz G. (36) ikamete gittiğinde yeğeni Onurcan Y.’nin elinde bıçakla annesini rehin aldığını gördü. Onurcan Y.’nin annesini bırakıp bıçakla üzerine yürümesi üzerine Aziz G., ruhsatsız tabancayla bir el ateş etti.
Göğsünden vurularak ağır yaralanan Onurcan Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Aziz G’yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.