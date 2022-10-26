Annesi gözlerinin önünde öldürülen çocuk şahitlik yaptı: Babası müebbete çarptırıldı

Hindistan’da, dört yaşındayken annesinin; babası, babaannesi ve dedesi tarafından öldürülmesine tanık olan çocuğun şahitliği sayesinde üçü de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çocuğun annesi Sandna Sih, 2015’te, Aligarh kentindeki evlerinde, başlık parasının paylaşımı nedeniyle çıkan kavga sırasında kocası, kayınvalide ve kayınpederi tarafından öldürüldü.

Yakarak öldürdüler

Polisin açıklamasına göre ateşe verilen genç kadın ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Polis, onun hasta yatağına yetişip zor da olsa ifadesini aldı. Onlara kendisine kocası, kayınvalide ve kayınpederinin öldürdüğünü söyledikten birkaç dakika sonra öldü.

Kadının anne-babası da mahkemede kızlarının kocasından ve ailesinden işkence gördüğünü söyledi. Motosiklet almak isteyen damatlarının, kendilerinden para alıp ona vermesi için kızlarını dövdüğünü anlattı.

Ablasıyla anneanne ve dedenin yanında yaşıyorlar

O zaman dört yaşındaki oğlu Aryan yaşananlara şahit oldu, ancak ablası evde değildi. İki çocuk cinayet sonrasında anneanne ve dedeleriyle yaşamaya başladı. Baba, babaanne ve dede hapse atıldı.

Aligarh kentindeki mahkemedeki karar duruşmasında, şimdi 11 yaşında olan Aryan soğukkanlılıkla annesinin nasıl ateşe verildiğini anlattı. Babası, babaannesi ve dedesini annesini onun gözleri önünde öldürdüğünü söyledi. Onun şahitliği mahkemenin kararında belirleyici oldu.

Savunma avukatı çocuğu, anneanne ve dedesinin etkisinde kalarak ‘hikaye uydurmakla suçlasa’ da hakim, babası Aşok Sih, dedesi ve babaannesi Munnalal ve Savitri Sih’i cinayetten suçlu buldu.

Aryan, mahkemede, babasının o gün eve sarhoş geldiğini, annesini dövmeye başladığını ve babaanne ve dedesinin de ona eşlik ettiğini, sonra mutfaktan kerosen (halk arasında gazyağı diye geçen maddenin süzülmüş olanı) alıp annesinin üzerine döktüklerini ve ateşe verdiklerini anlattı.

Hindistan’da küçük çocuklar nadiren şahitlik yapıyor. Aryan şahit listesine adı yazılmadan önce yöneltilecek soruları anlayabilecek ve düzgün ve doğru yanıtlayabilecek düzeyde olduğunu kanıtladı. Okuluna, arkadaşlarına, nerede yaşadığına dair sorular yöneltilerek ‘güvenilir bir şahit olup olmayacağı’ araştırıldı.