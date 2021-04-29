Yozgat’ta trafik kazasında anneleri ölen beş yavru tilki, Düzce’de bakıma alındı.

Fotoğraflar: DHA

DHA’nın haberine göre Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası Rehabilitasyon Merkezi’nde bakıma alınan tilki yavruları altı aylık olunca doğaya salınacak.

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Yaban Hayatı Uzmanı Buğra Emiroğlu, şunları kaydetti: “Yavrularımız Yozgat’ta duyarlı bir vatandaşımız tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze getirildi. Anneleri kaza sonucu ölmüş ve öksüz kaldılar bilgisiyle birlikte Yozgat’tan Düzce’ye transfer edildi.

Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içindeki rehabilitasyon merkezine getirdik. Biz burada bu tip öksüz kalan, yaralanan hayvanları tedavi edip doğaya salıyoruz. Yavrularımız çok sağlıklılar. 6 haftalıklar ve biz 6 aylık olana kadar burada bakacağız ve doğaya salacağız.”