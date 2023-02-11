Anne köpek ve yavruları 124 saat sonra kurtarıldı

Diyarbakır’da yıkılan binaların enkazından 124 saat sonra bir köpek ve iki yavrusu çıkarıldı.

Fotoğraflar: AA

Depremde yıkılan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi’ndeki Hisami Apartmanı’nda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından 124 saat sonra anne köpek ve iki yavrusu kurtarıldı.

Hafif yaralı olarak enkazdan çıkarılan köpekler veterinere götürüldü.

Köpekleri enkazdan kurtaran ekipte yer alan Ali Alioğlu, bir ses duymaları üzerine sessizlik uyarısında bulunduklarını söyledi: “Canlarımızı sağlıklı bir şekilde çıkardık. Dün kurtardığımız anne ve çocuğu için ne hissettiysek aynı duyguları hissettik. Bizim için her canlı önemli.”

Köpeklerin vücutlarında küçük çapta kırıklar tespit edildiğini dile getiren Alioğlu, veteriner tarafından köpeklerin aşılandığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Diyarbakır’da enkaz altından 126 saat sonra sülün kuşu çıkarıldı

126 saat sonra

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak’taki Sözel Apartmanı’nda yürütülen çalışmada da UMKE ekipleri enkaz altından 126 saat sonra sülün kurtardı.

Çadıra götürülen kuşa yiyecek ve su verildi.