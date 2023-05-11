‘Anne bloglarının kraliçesi’ Heather Armstrong intihar etti

‘Anne bloglarının kraliçesi’ olarak tanınan, blogunda anne olarak yaşadığı zorlukları, depresyon ve alkolizmle olan savaşını da anlatan Heather Armstrong 47 yaşında yaşamına son verdi.

Fotoğraf: New York Times

Armstrong, 2000’li yıllarda kurduğu Dooce adlı blogda; çocukları, ilişkileri ve yaşadığı zorluklar hakkında açık yüreklilikle yazan ilk ve en popüler anne blog yazarlarından biriydi.

Yazılarında dürüstlüğü benimseyen Armstrong, çocuklarının öfke nöbetlerini, ruh sağlığı sorunlarını, alkolizm ve doğum sonrası depresyonla mücadelesini ayrıntılarıyla anlattı.

Bloglar popüler bir medya biçimi haline gelirken, ‘dooce.com’un ayda 8 milyondan fazla izleyiciye ulaştığı ve blogdaki reklamlardan yılda 100 bin dolardan fazla para kazandığı bildirildi.

Çok okunan Bugün açıklanan son üç anket ne diyor?

Bazı okuyucular, çocuklarının fotoğraflarını ve hikayelerini malzeme olarak kullanmasını eleştirse de, popüler bir medya figürü haline gelen Armstrong, 2009’da ‘The Oprah Winfrey Show’a konuk oldu ve aynı yıl Forbes tarafından ‘medyadaki en etkili kadınlardan’ biri seçildi.

Armstrong ayrıca ebeveynlik ve depresyon deneyimleri hakkında üç kitap yazdı: ‘The Valedictorian of Death’, ‘Dear Daughter’ ve ‘It Sucked Then I Cried.’

2012 yılında eşiyle boşanan Armstrong, çocukları 19 yaşındaki Leta ve 13 yaşındaki Marlo ile birlikte yaşıyordu.

Uzun süredir ağır depresyon ve alkolizmle mücadelesini anlatan Armstrong’un salı günü hayatını kaybettiği duyuruldu.

Erkek arkadaşı Pete Ashdown, Associated Press‘e yaptığı açıklamada Armstrong’un intihar ederek öldüğünü söyledi: “Kısa bir süre önce hastalığı nüksetti ve onu gerçekten dibe çeken de bu oldu. On sekiz aydan fazla bir süredir ayıktı, sonra tekrar gizlice içmeye başladı. Son bir ay içinde de tam gaz devam etti.”