Anna May Wong: ABD parasının üzerindeki ilk Asyalı Amerikalı

Hollywood’da ayrımcılığa maruz kalan ünlü film yıldızı Anna May Wong, ABD parasının üzerinde yer alan ilk Asyalı Amerikalı oluyor.

Fotoğraf: Ronald Grant Archive / Görsel: US Mint (Reuters)

Hollywood’daki ilk Çinli Amerikalı film yıldızı olarak kabul edilen Wong, bu yıl madeni para üzerinde bireysel olarak yer alan beşinci kadın oldu.

Bir yanda eski ABD başkanı George Washington, diğer yanda Wong olan çeyrek dolar, Pazartesi günü dolaşıma girecek.

Wong’u ‘Asyalı Amerikalı aktörler için daha fazla temsil ve çok boyutlu rolleri savunan cesur bir savunucu’ olarak nitelendiren Amerikan Hazine Bakanlığı’na bağlı Mint’in (darphane) direktörü Ventris Gibson, “Bu çeyrek, yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukların ve engellerin üstesinden gelen Anna May Wong’un başarılarının büyüklüğünü ve derinliğini yansıtacak şekilde tasarlandı” dedi.

Anna May Wong kim?

Doğumdaki adı Wong Liu Tsong olan Wong, 1905’te Los Angeles’ta Çinli göçmenlerin çocuğu olarak doğdu. İlk rolünü 14 yaşında The Red Lantern filminde aldı ve 1922’de The Toll of the Sea’deki başrolüne kadar küçük roller almaya devam etti.

Sessiz filmler de dahil olmak üzere kariyeri boyunca 60’tan fazla filmde rol alan Wong, Çinli bir dedektifi oynadığı The Gallery of Madame Liu-Tsong adlı bir ABD televizyon programıyla ilk Asyalı Amerikalı başrol oyuncusu oldu.

ABD’de ayrımcılığa maruz kaldıktan sonra, İngiliz, Fransız ve Alman filmlerinde oynamak için Avrupa’ya gitti. 1960 yılında Hollywood Walk of Fame’de bir yıldızla ödüllendirildi ve ertesi yıl 56 yaşında öldü.

Çeyrekliğin üzerindeki diğer kadınlar

Madeni para, kadın öncüleri vurgulayan beşinci tasarım. Önceki tasarımlar arasında astronot Sally Ride, aktivist ve şair Maya Angelou, Amerikan yerlileri kurumu Cherokee Nation’ın ilk kadın şefi Wilma Mankiller ve kadınların oy hakkını savunan Nina Otero-Warren vardı.

American Women Quarters (Amerikan Kadın Çeyreklikleri) programı, 2025 yılına kadar her yıl beş farklı kadını seçecek. Gelecek yılın onaylanan tasarımları pilot Bessie Coleman, besteci Edith Kanakaʻole, eski başkan eşi Eleanor Roosevelt, gazeteci ve aktivist Jovita Idar ve balerin Maria Tallchief.