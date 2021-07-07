Anlaşma sağlandı: Süveyş’i kapatan gemi Mısır’dan ayrılmak üzere yola çıktı

Süveyş Kanalı’nda karaya oturarak deniz trafiğinin kapanmasına neden olan ‘The Ever Given’ isimli yük gemisi tazminat konusunda anlaşma sağlanmasının ardından Mısır’dan ayrılmak üzere yola çıktı.

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Dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart’ta Süveyş Kanalı’nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı. Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve pek çok ürün sevkiyatı aksamıştı. 29 Mart’ta gemiyi yüzdürülebilmiş ve kanal deniz trafiğine açılmıştı.

Bu süreçte Mısır’ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen Ever Given’ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.

AA’nın Mısır basınından aktardığına göre üç aydan uzun süredir kanalın çıkışındaki Mur Gölü’nde tutulan geminin, Mısır ve gemi sahibi firmayı temsil eden Londra merkezli hukuk firması ‘Stan Marine’nin tazminat konusunda anlaşması neticesinde ülkeden ayrılmasına izin verildi.

Dev yük gemisinin önce ülkenin kuzeyindeki İsmailiye Limanı’na gidecek. Sefer hazırlıklarının ardından Hollanda’nın Rotterdam kentine doğru hareket edecek.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Üsame Rabi tazminat miktarını 916 milyondan 550 milyon dolara kadar indirdiklerini duyurmuştu.