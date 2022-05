Anlaşamadığınız yöneticinize geribildirim vermenin beş yolu

İşinizi seviyorsunuz ancak yöneticinizle anlaşamıyorsunuz. İşten hemen ayrılmak yerine kendinizi doğru ifade ederek onda davranış değişiklikleri yaratmayı deneyebilirsiniz. Sonuçta yöneticiniz de bir insan, herkes gibi onun da geribildirime ihtiyacı var.

Fotoğraf: Moose/Pexels

1.Geribildirimin amacını iyi belirleyin

Konuşmaya başlamadan önce, geribildirimin amacını kafanızda netleştirin. Bu konuşmayı neden yapıyorsunuz? Always Growing: How to Be a Strong(er) Leader In Any Season kitabının yazarı Jones Loflin, ‘yöneticinize performansıyle ilgili mi geribildirim vereceksiniz yoksa yürüttüğünüz bir projeyle mi’ diye soruyor: “Bu ikisi çok farklı şeyler, dolayısı konuşmanın dinamiği de farklı olacaktır. Yöneticilik performansıyla ilgili konuşacaksanız kendinizi ifade ederken çok daha dikkatli olmalısınız.”

2.Yüz yüze gelin

Teknoloji startup’ları için geliştirilen Hirect uygulamasının pazarlama sorumlusu Stephanie Lovell, önceden hazırlığınızı yapın ve konuşacaklarınızı notlar halinde yazın dedikten sonra uyarıyor: “İster aynı fiziksel ortamda olsun, ister bir Zoom toplantısı aracılığıyla, konuşmayı yüz yüze yapın.

Bu tür konuşmaları yaparken karşınızdakinin yüzünü görmek önemlidir çünkü beden dili ve yüz ifadeleri telefonla aktarılamayacak kadar çok şey ifade eder. Bu görsel ipuçlarını görebilirseniz tepkilerini daha iyi anlar ve konuşmayı yönlendirebilirsiniz.”

3.Yumuşak bir giriş yapın

Jones Loflin, konuya yumuşak cümlelerle giriş yapmanızı öneriyor: “Bazı konulardaki düşüncelerinizi aktarmak istediğinizi nazikçe belirtin. Meşgul olduğunu bildiğinizi, zamanına saygı duyduğunuzu hissettirin.”

Loflin yöneticinize herhangi bir sorunun nasıl çözüleceğini söylemekten kaçının diyor: ” Esas yapmanız gereken sizin olduğunuz yerden olayların nasıl göründüğünü aktarmak.”

Lovell ise işe küçük geribildirimlerle başlamanın konuşmanın gidişatını görmek açısından faydalı olacağını söylüyor: “Küçük meselelerde bile geribildirime kapalı bir yönetici muhtemelen daha büyük anlaşmazlıkları da konuşmak istemeyecektir.”

4.Konuşmayı duygulardan arının

Duyguların ve kulaktan dolma bilgilerin yöneticinizle yapacağınız konuşmada yerinin olmadığını söyleyen Loflin, “hem onun böyle bir zamanı yok hem de bu tip diyalogların size bir faydası yok” diyor.

Lovell’in önerisi ise saygılı ve dürüst bir yaklaşım sergilemek, mümkün olduğunca direkt konuşmak ve profesyonel tonunuzu kaybetmemek.

Lovell, “Geribildirimde bulunurken ‘Şöyle bir mesele var’, ‘Konuya bir de şu açıdan bakabilir misiniz’ gibi cümleler kullanın” diyor. Böylece karşıdakini de olaya dahil etmiş olacağınızı söylüyor. Faydalı bir başka öneriyi de şöyle anlatıyor: “Arzu ettiğiniz değişikliğin sizin ve dolayısıyla performansınızın üzerinde olumlu etkileri olacağını belirtin.”

5.İki yönlü bir iletişim kurun

Söyleyecekleriniz bittikten sonra siz de onun fikrini sorun: “Onun söyleyeceklerine karşı açık olun. Geribildiriminizin onu savunma pozisyonuna sokma ihtimal olabilir, bu tepkiyi de açıklıkla karşılayın” diyor Lovell. Loflin ise konuşmayı bir soru ile bitirmeyi öneriyor: “Konuyla ilgili yapmamı istediğiniz bir şey var mı?”

İki uzman, Jones Loflin veStephanie Lovell geribildirim vermenin zor ve riskli olduğunu kabul ediyor, ancak bu riski almazsanız işlerin daha da kötüye gitme ihtimalinin altını çiziyor.