Anket: ‘Büyük istifa’ rüzgarına kapılanlar ‘büyük pişman’

ABD’de yapılan bir anket, ‘büyük istifa’ hareketinin estirdiği rüzgara kapılıp işinden ayrılanların yüzde 80’inin ‘büyük pişmanlık’ duyduğunu ortaya koydu.

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Covid pandemisini izleyen dönemde ABD’den dünyaya yayılan ‘büyük istifa’ dalgası, yerini ‘büyük pişmanlık’a bıraktı.

Prestijli ekonomi dergisi Fortune’da yayınlanan bir habere göre istifa edenlerin yüzde 80’i “Keşke ayrılmasaydım” diyor. Bu kesimin ezici çoğunluğu da Z kuşağından.

Ayrılanlar, yeni bir iş bulmakta tahmininden daha fazla zorlanıyor. Bulanların çoğu da eski işini özlüyor.

İş dünyasından haberler veren bir başka yayın Fast Company, İnsan Kaynakları şirketi Paychex’in 825 çalışanla Ekim 2022 ile Ocak 2023 arasında yaptığı anketin sonuçlarını şöyle sıraladı: Çalışanların yüzde 80’i işinden ayrıldığı için pişmanlık duyuyor. Z kuşağında bu oran yüzde 89. Yüzde 78 eski işine dönmek istiyor. Yüzde 68 eski işine dönmek için girişimde bulunuyor.

Paychex’in insan kaynakları yetkilisi Jeff Williams, “İnsanlar arkadaşlarının işlerini değiştirdiğini ve medyanın ilgi gösterdiği ‘Büyük İstifa Hikayesi’ni gördükçe, bir değişim telaşı içine girdi.”

Aynı ankete göre beyaz yakalı çalışanların pişmanlık oranı yüzde 15, yalnızca işini değil sektörünü de değiştirenler yüzde 25’ten daha fazla.

Eski iş arkadaşları özleniyor

İş değiştirenlerin eski çalıştığı yerle ilgili en çok özlediği şey, özellikle de kadın katılımcılar arasında, iş arkadaşları. Bunu maaş, ikramiyeler ve sağlık sigortası izliyor.

İş yerinde değer göreme ve daha esnek çalışma şartları ise özlenenler arasında alt sıralarda yer alıyor. Bu da çalışanların ‘esneklik arayışı içinde iş değiştirmiş olabileceğini, ancak diğer faktörlere yeterince önem vermediğini’ gösteriyor.

Farklı veriler olsa da pişmanlık sebepleri aynı

Fast Company’nin analizine göre başka veriler ‘Büyük Pişmanlar’ın oranının daha düşük olabileceğini, ancak pişmanlık duyma nedenlerinin tutarlı olduğunu gösteriyor. İşverenlerle iş arayanları buluşturan Joblist‘in 2023 İş Piyasası Eğilimleri Raporu’nu yanıtlayan 3 bin 253 kişiden yalnızca yüzde 22’si pişmanlık duyduğunu belirtmiş.

Bununla birlikte, bunların yaklaşık yarısı, ‘yeni bir iş bulmanın beklediğinden daha zor olduğunu’ ve yüzde 13’lük kısmı da ‘ekonomi kötüleştiği için işi bırakmaktan pişmanlık duyduğunu’ söylemiş.

Joblist CEO’su Kevin Harrington, “Değişen ekonomik koşullar, şu anda işi bırakanların pişmanlık duymasının başlıca sebebi” diyor, ‘kişisel ve sosyal nedenlerin de yaygın olduğunu’ ekliyor.

Örneğin, yanıt verenlerin yüzde 20’si yeni işinin umduğu gibi olmadığını söylüyor. Yüzde 14’ü eski meslektaşlarını özlüyor ve yüzde 13’ü eski işverenini ‘hafife almış’ olabileceğini düşünüyor.

İşi bırakmadan önce ‘ödevinizi yapın’

İstifalar bugün de devam ediyor. Joblist araştırmasına göre yanıt verenlerin yarıdan fazlası bugünün istihdam piyasasında (işverene göre) daha üstün olduğuna inanıyor. Yüzde 78’i iş değiştirerek daha yüksek maaş alabileceğini düşünüyor.

Harrington’a göreyse bir ekonomik durgunluk olasılığını dikkate almak ve aceleyle karar vermemek gerekiyor.

“Piyasa bir süre iş arayanların lehindeydi ancak şimdiki tablo belirsiz. İşler tersine dönerse bu kez çalışanların iş değiştirmesi daha zor olabilir” diyen Harrington, şirketlerin ‘yetenekli insanlara ihtiyaç duyduğunu, bu sebeple tekliflerinde işin olumlu yönlerini aşırı vurgulayarak zorluklarını gizleme eğiliminde olabileceği’ konusunda uyarı yapıyor: “Sonuç olarak, bir hamle yapmadan önce yeni işi araştırmak çalışanın sorumluluğu.”