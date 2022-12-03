Anket: AKP ve MHP seçmeninin çoğunluğu, HDP ziyaretini ‘olumlu’ buldu

MetroPOLL araştırmasına göre katılımcıların yüzde 41,5’i AKP’nin HDP ziyaretini olumsuz buldu. Yüzde 29,8’i olumlu karşılarken, yüzde 23,5’inse ziyaretten ‘haberi yok’. Ankete göre AKP ve iktidar ortağı MHP seçmenlerinin çoğunluğu ziyareti ‘olumlu’ buldu.

Fotoğraf: Twitter

AKP başörtüsü teklifini Meclis Başkanlığı’na sunmadan önce CHP, HDP ve İYİ Parti’nin kapısını çalmış ve değişiklik hedeflerini anlatmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’dan oluşan heyet, HDP grubunu ziyaret etmişti.

Uzun süredir HDP’yi hedef tahtasına oturtan AKP’nin ziyareti tartışma konusu olmuştu. HDP’nin kapatılması gerektiğini söyleyen MHP’nin tepkisi merak edilirken partinin lideri Bahçeli, ziyareti ‘son derece doğal’ bulmuştu.

MetroPOLL Araştırma’nın kasım anketinde katılımcılara AKP’nin HDP ziyaretini nasıl değerlendikleri soruldu. Buna göre katılımcıların yüzde 41,5’i ziyareti olumsuz bulurken, olumlu karşılayanların oranıysa yüzde 29,8 oldu. Katılımcıların yüzde 23,2’si ziyaretten haberi olmadığını bildirirken, yüzde 5,6’lık kesim soruya yanıt vermekten kaçındı.

Diğer yandan AKP’ye oy verdiğini söyleyen katılımcılardan ziyareti olumlu bulanların oranıysa yüzde 38,6. Yüzde 27,7’si ziyareti olumsuz bulduğunu bildirdi.

HDP seçmeni arasında ziyareti olumlu bulanlar yüzde 46,3 olumsuz bulanlar 33,9 oldu.

Ankete göre MHP seçmeni de AKP ve HDP gibi ziyareti ‘olumlu’ buldu. MHP seçmeninin yüzde 42’si ziyareti olumlu bulurken, olumsuz bulanların oranı yüzde 29,9’da kaldı.

Diğer partilerdeyse ‘olumsuz’ görüş çoğunlukta.