Anket: AKP, CHP ve İYİ Parti’nin oyları bir yılda nasıl değişti?

ORC Araştırma, 2021 yılında AKP, CHP ve İYİ Parti’nin oy oranlarındaki değişimi açıkladı.

Araştırma şirketine göre Şubat 2021’de AKP’nin oyu yüzde 36,8 çıkarken, bu oran aralık ayında yüzde 30,3’e kadar geriledi. Geçen sürede AKP’nin oylarının sürekli aşağı yönlü seyretmesi dikkat çekti.

CHP ise yıla 22,3’le başlarken, en yüksek oyuna yüzde 26’yla ekim ayında ulaştı. Ancak yıl sonunda yüzde 25,5’e kadar geriledi.

İYİ Parti ise üç parti arasında istikrarlı şekilde oylarını artıran tek parti oldu. Geçen şubatta yüzde 10,8 oya sahip parti, aralık ayında yarı yarıya artarak yüzde 15,9’a kadar yükseldi. Bu, yıl içinde ulaştığı en yüksek o oranı oldu.