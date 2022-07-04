Ankara’nın seğmen kıyafeti tescillendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurarak seğmen kıyafetini tescil ettirdi.

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Ankara Kulübü ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsü’yle çalışmalar yürüten belediyenin başvurusu sonucunda coğrafi tescil işareti alan ‘Ankara seymen kıyafeti/Ankara seğmen kıyafeti’ başkentle özdeşleşen seğmen geleneğinin yöresel ve geleneksel kostümü olarak ‘mahreç işaretli ürün’ statüsünde koruma altına alındı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Milli Kurtuluş Hareketi sırasında Ankara’ya giden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Seğmen Alayı’nın karşılayıp Kurtuluş Savaşı’na bağlılık ve inançlarını bildirdiğini anımsattı.

Tüzün, seğmen kıyafetlerinin gelecek kuşaklara geleneğe uygun olarak aktarılmasını sağlayacaklarını söyledi.