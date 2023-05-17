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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’nın kuşları

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş çeşitleriyle dikkat çekiyor.

Sel Kapanı Baraj Gölü pek çok farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Fotoğraf: AA

Göl, başta Flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuşa ev sahipliği yapıyor.


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Ankara’nın kuşları

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş çeşitleriyle dikkat çekiyor.