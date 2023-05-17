Ankara’nın kuşları

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş çeşitleriyle dikkat çekiyor.

Sel Kapanı Baraj Gölü pek çok farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Fotoğraf: AA

Göl, başta Flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuşa ev sahipliği yapıyor.