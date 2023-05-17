Ankara’nın kuşları

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş çeşitleriyle dikkat çekiyor.
Göl, başta Flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuşa ev sahipliği yapıyor.
Yaramazlara biraz batar!
Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş çeşitleriyle dikkat çekiyor.
Göl, başta Flamingolar ve balıkçıl türler olmak üzere pek çok kuşa ev sahipliği yapıyor.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı Baraj Gölü, barındırdığı göçmen kuş çeşitleriyle dikkat çekiyor.
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