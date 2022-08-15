Ankara’daki sel AKP merkezini de etkiledi

Partinin 21’inci yılını kutlamak AKP Genel Merkezi’ne gelenler, sel nedeniyle zor anlar yaşadı.

Fotoğraflar: Diken

Ankara’da saat 15.30’da etkisini gösteren sağanak yağmur ve dolu yağışı sele neden oldu.

Çankaya ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların dalları kırılırken, çatılar uçtu.

Yaklaşık 20 dakika süren kuvvetli yağış sonrası sel suları su baskınlarına neden oldu.

Sel sularının etkilediği adreslerden biri de AKP Genel Merkezi oldu.

AKP’nin 21’inci yılını kutlamak üzere partinin genel merkezine gelenler, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.

AKP Genel Merkezi önünde bekleyen koruma araçları sel suları nedeniyle arızalandı. Suyla dolan araçlar temizlenmeye çalışılırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da genel merkez binasında olduğu belirtiliyor.