Ankara’daki bir apartmanda patlama: Bir yaralı

Ankara’da yedi katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Kentkoop Mahallesi 1860. Sokak’taki Barış Sinan Sitesi’ndeki apartmanın üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamanın yaşandığı daire ile bitişiğindeki dairenin duvarları yıkıldı, apartmanın önünde park halindeki bazı araçlar da zarar gördü.

Yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.