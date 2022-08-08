Ankara’da trafikte tartıştığı sürücüyü döven şüpheli tutuklandı

Ankara’da trafikte yol vermediği iddiasıyla tartıştığı sürücüyü döven şüpheli, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.
Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi’nde 7 Ağustos 2022’de trafikte M.B. ile Y.E.D. arasında tartışma yaşandı.
‘Yol vermediği’ gerekçesiyle M.B., aracından inerek Y.E.D.’nin kafasını aracın kaputuna vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı hastaneye götürdü.
Gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlı, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe sorgulanan M.B., ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.