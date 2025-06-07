Ankara'da Roma tiyatrosu ve Arkeopark restorasyonu tamamlandı

Ankara’da ‘Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi’ndeki restorasyon çalışmaları tamamlandı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) yürüttüğü proje 1 ve 2’nci derece arkeolojik sit alanı üzerinde başlatılmıştı.

ABB’nin açıklamasına göre projeyle tarihi yapıları korumanın yanı sıra, Ankara’nın turizm potansiyelinin artırılması ve toplumda tarih bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Restorasyonu tamamlanarak geçici kabul işlemleri gerçekleştirilen projede, Ankara Roma Tiyatrosu’na ait özgün taşlar, tiyatronun kuzeydoğu aksında sergileniyor. Yürüyüş yollarındaki aydınlatma imalatları da tamamlanarak estetik bir görünüm kazandırıldı.

Ziyaretçilere tarih ve kültürle iç içe bir deneyim fırsatı sunacak Ulus Arkeopark’ta, seyir terasları, bilgi panoları, sergi alanları mevcut.

Roma tiyatrosu ve Arkeopark

ABB’nin açıklamasına göre Roma Dönemi Ankyra’sına ait tiyatro, büyük olasılıkla, Augustus’un (milattan önce 27- milattan sonra 14) Marcus Antonius’la Kleopatra’ya karşı Actium’da MÖ 31 yılında kazanmış olduğu zaferin ardından her dört yılda bir düzenlenen Aktia zafer oyunları için MS 1’inci yüzyılda inşa edilmiştir.

MS 2’nci yüzyılın ilk yarısında sahne binasına iki katlı sütunlu bir cephe eklendiği düşünülmektedir.

Antik tiyatronun kalıntılarına ilk olarak 1982’de rastlanmıştır. 1982-1986 arasında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı danışmanlığında ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarının katılımıyla yapılan arkeolojik kazılarla kısmen; 2010’dan itibarense tiyatronun oturduğu ana kaya ve bazı özgün bölümler tümüyle ortaya çıkarıldı.