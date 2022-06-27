Arkeopark tarihe ışık tutuyor: Kazıda tespit edilen eserler Roma döneminde Ankara’nın önemini gösterecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) kentin en önemli tarihi eserlerinden Antik Roma Tiyatrosu’nda sürdürdüğü restorasyon ve kazı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait yeni eserler bulundu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığı Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre başkentin tarihi eserlerini turizme kazandırmak için yürütülen ‘Arkeopark projesi‘ kapsamında yapılan restorasyon çalışmaları ile Antik Roma dönemine ait birçok esere rastlandı.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı: “ABB olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Roma Tiyatrosu ve Arkeopark projesi ‘kapsamında çalışmalarımız sürerken Ankara’nın tarihine yönelik özellikle Roma dönemine yönelik çok değerli bulgulara rastladık. Üzerinde çalışma yaptığımız Arkeopark tarihi kazıların ve tarihi buluntuların olduğu bilimsel kazıların devam edeceği önemli bir Arkeopark halini alacak. Sevindirici yanı da şu, bugün burada bulunan buluntuların çoğu bilimsel tezlerde yok. Bilime de bu sayede katkı sağlamış olacağız. Ankara ve Türkiye için Anadolu tarihi açısından yeni ufuklar açan bir buluş diye düşünüyoruz.”

Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarından arkeolog ve müze eğitimcisi Tolga Çelik de şunları kaydetti: “Arkeopark çalışmamız Roma dönemindeki Ankara’ya dair gerekli uzmanlık alanlarımızla ilgili çalışmalarla devam ediyor. İlk önce tonozlu yapımızın üst kısmının bir kısmı görünmekteydi. Oradan başlayarak alanda tespitlerimize devam ediyoruz. Burada hem tonozlu yapı hem de sarnıç yapımızın her ikisini de çıkarmak için mücadele ediyoruz. Roma dönemine ait yapıları ilk kez çıkarmak için bilimsel çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kazıda tespit edilen eserler Roma döneminde Ankara’nın eyalet başkentleri arasında ne kadar önemli olduğunu gösterecektir.”