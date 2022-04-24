Ankara’da PKK soruşturması: 18 kişi tutuklandı

İngiltere’nin prestijli gazetesi, 70’lerde funk ve psikoldelik rock ezgileriyle dünya müziğine ilham veren Türk popunun bugünlerde yine ‘heyecan verici ve deneysel’ bir süreçten geçtiğini yazdı. 25 yaşındaki müzisyen Emir Taha’yı öne çıkardı.