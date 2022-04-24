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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da PKK soruşturması: 18 kişi tutuklandı


Ankara’daki PKK soruşturmasında aralarında eski HDP’li belediye başkan vekillerinin de bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında 12 Nisan’da Ankara merkezli 13 kentte 91 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 48’i gözaltına alınmıştı.


AA’nın haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine götürüldü.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Şüphelilerden 18’i hakimlik sorgusunun ardından tutuklanırken, diğerleri kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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