Ankara’da konut fiyatları bir yılda yüzde yüzün üzerinde arttı

Merkez Bankası (MB) verilerine göre başkent Ankara’da yıllık konut fiyat artışı yüzde 105,2 oldu.

Konut satışı ekimde yüzde 25,3 azaldı (DHA-Arşiv)

MB, temmuz ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi’ni (KFE) bugün açıkladı. Buna göre Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2023’ün temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında artarak 988,5 seviyesinde oldu

ANKA’nın aktardığına göre konut fiyatlarında aylık ortalama yüzde 7,3’lük artışına rağmen endeks, yıllık bazda geriledi. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94,7 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 31,2 oranında artış gösterdi. Konut fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay yüzde 95,9 seviyesindeydi.

Konut fiyatları temmuzda bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 6,8, Ankara’da yüzde 8,1 ve İzmir’de yüzde 5,5 oranında arttı.

Yıllık fiyat artışıysa İstanbul’da yüzde 82,7, Ankara’da yüzde 105,2, İzmir’deyse yüzde 97,1 oldu.