Ankara’da ‘hava harekatı’ protestosuna polis müdahalesi: Gözaltılar var

Ankara’da Suriye ve Irak’a düzenlenen hava harekatını protesto etmek isteyenlere polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Görsel: Twitter

13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa saldırıyla ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti.

Buna karşılık Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları cumartesi gecesi Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı.

Bunun üzerine Kilis ve Gaziantep’e roketler düşmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YPG’nin bu sabah Karkamış’a roketli saldırıda bulunduğunu, saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin de yaralandığı duyurmuştu.

Harekata tepki gösterenler Ankara Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması düzenlemek istedi.

HDP Ankara İl Örgütü’nün Twitter paylaşımında şunlar yazıldı: “Açıklamamızı engellesenizde savaşa ve işgale karşı sessiz kalmayacağız.Bu savaş emekçi Türkiye ve Kürdistan halklarının savaşı değildir.Bu savaş iktidarda kalıp servetine servet katarak ülkedeki milyonları yoksullaştırmak isteyenlerin tek taraflı savaşıdır. #BarışıSavunacağız“

Açıklamamızı engellesenizde savaşa ve işgale karşı sessiz kalmayacağız.Bu savaş emekçi Türkiye ve Kürdistan halklarının savaşı değildir.Bu savaş iktidarda kalıp servetine servet katarak ülkedeki milyonları yoksullaştırmak isteyenlerin tek taraflı savaşıdır. #BarışıSavunacağız pic.twitter.com/L18YRFKmfr — HDP Ankara (@HDPankara) November 21, 2022