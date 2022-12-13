Ankara’da eski eşini sokakta tabancayla ağır yaralayan erkek tutuklandı

Ankara’da tartıştığı eski eşini sokakta tabancayla vurarak, ağır yaralayan şüpheli Mehmet E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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AA’nın haberine göre Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Mehmet E., Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten Savcı Lütfü Karakuş’a ifade veren şüpheli, başka bir suç dosyası kapsamında tutuklandığını, Covid-19 tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıktığını belirterek olay günü Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi’nde alışveriş yapan eski eşi Pelin C.’ ile’yle karşılaştıklarını iddia etti.

‘Kızları hakkında konuşmak istediğini, ancak mağdurun kendisini terslediğini’ öne süren şüpheli, bunun üzerine belindeki ruhsatsız tabancıyı çıkararak iki el yere ateş ettiğini iddia etti.

Sonrasında yaşananları ‘hatırlamadığını’ öne süre şüpheli, olaydan sonra kaçtığı evde intihara kalkıştığını iddia etti.

İfadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Mehmet E, ‘eski eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

İki kurşunla ağır yaralanan Pelin C.’nin tedavisi sürüyor.