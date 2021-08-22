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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da 15 yaşındaki çocuğu döven iki kişi tutuklandı

Ankara’da 15 yaşındaki kız çocuğunu dövdükten sonra videosunu paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Ankara başsavcılığının açıklamasında Mamak ilçesinde ıssız bir alana götürdükleri H.A’yı döven, çektikleri görüntüleri de sosyal medya üzerinden paylaşan T.Y. ve erkek arkadaşı R.D’yle ilgili iddialara yönelik soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.


AA’nın aktardığına göre gözaltına alınan R.D. ile T.Y’nin, ‘çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve özel hayatın gizliliği’ suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.

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