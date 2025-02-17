Ankara Valiliği'nden kar uyarısı

Ankara Valiliği, yarın il genelinde başlayacak kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.
Valiliğin X hesabından Ankara genelinde soğuk havanın bir hafta boyunca etkili olacağı söylendi.
Kentte yarından itibaren karla karışık yağmur, çarşamba da kar bekleniyor.
Valilik, Ankaralıları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yağışların yarın 18:00’de başlaması ve 23 Şubat 18:00’e kadar sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) February 17, 2025
Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağı, yağışların Ankara çevrelerinde Salı
günü karla karışık yağmur, Çarşamba günü kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.
Meydana… pic.twitter.com/oC3CRWt9Cw