Ankara Tiyatro Festivali iki yılın ardından ‘Celile’yle perde açıyor

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 25’inci Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, iki yıl aranın ardından 18 Kasım’da ‘Celile’ oyunuyla açılışını yapacak. Festival, tiyatronun tüm renklerini bir araya getirirken oyunlarla seyirci arasında köprü olmayı amaçlıyor.

Celile oyunundan

Bu yıl 25’incisi düzenlenecek festival 18-28 Kasım tarihleri arasında ‘Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat’ serüvenine kaldığı yerden devam edecek. Festivale dünyanın birçok ülkesinden tiyatro topluluklarının yanı sıra üniversite toplulukları, özel ve şehir tiyatrolarından amatör tiyatrolara kadar geniş bir katılımla gerçekleşecek.

Festival, 18 Kasım Cuma günü Yılmaz Güney Sahnesi’nde Kadıköy Halk Tiyatrosu’nun oynayacağı ‘Celile’ oyunuyla başlayacak.

Açılış töreninde onur ödülü ve emek ödülü de sahiplerine sunulacak. Festival ‘onur ödülü’ tiyatro sanatçısı Metin Coşkun’a, ’emek ödülü’ ise tiyatro eleştirmeni ve festivalin danışma kurulu üyeliğini de yapan Prof. Filiz Elmas’a takdim edilecek.

TAKSAV tarafından festivale ilişkin yapılan açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının sanata destek vermeleri ve bu tür organizasyonları desteklemeleri gerektiği aktarıldı:

“Toplumlarla sanat arasındaki bağın kopukluğu, çağdaş bir dünyaya yönelik beklentileri boşa çıkarıcı gelişmelerin önünü kapamakta; yaratıcı, özgür düşüncenin gelişmesini engellemektedir. Bu anlamda kopukluğun yaşanmaması için özellikle sivil toplum kurumlarının sanata destek vermeleri, bu tür organizasyonları desteklemeleri gerektiğini düşünmekteyiz.”

Festivalin amacının ‘toplumla tiyatro arasındaki bağı güçlendirmek ve özel tiyatro topluluklarını desteklemek’ olarak açıklandığı basın açıklaması şöyle devam etti:

“Edindiğimiz bu amaçlar doğrultusunda 1996 yılından bu yana özel ve amatör tiyatro topluluklarının oyunlarını sahnelere taşımak, kucak dolusu emekle hazırlanan oyunlarla seyirci arasında köprü olabilmek amacıyla başlayan serüvenimiz pandemi sebebiyle vermek zorunda kaldığımız 2 yılın ardından devam ediyor. Festival programına erişim için ankaratiyatrofestivali.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz.”