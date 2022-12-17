Ankara Barosu’ndan çocuk istismarına karşı ihbar hattı: 444 43 06

Ankara Barosu, çocuk istismarına karşı farkındalık kampanyası başlatarak, kentteki bilboardlara ihbar hattı numarasının bulunduğu afişler astı.
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken müridi Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirmesi’ skandalı gündemdeki yerini korurken, Ankara Barosu çocuk istismarına karşı farkındalık kampanyası başlattı.
Ankara Barosu, kampanyayla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Çocukların, aile sevgisi ile büyüdükleri, sağlıklı beslenebildikleri, güven içinde parklarda oynayabildikleri, para kazanmak zorunda olmadıkları, okullarına huzurla gidebildikleri, akşamları hayaller kurarak uyudukları güne dek…
Kısacası her bir çocuk, ‘çocukluğunu yaşayana dek’ hukuki mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz.”
İhbar hattı telefon numarası: 444 43 06