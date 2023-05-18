Angelina Jolie, moda endüstrisini demokratikleştirecek: Tek ilhamım özgürlük

ABD’li oyuncu ve aktivist Angelina Jolie, moda endüstrisini demokratikleştirmeyi, müşterileri yeni gelişen tasarımcılar ve usta zanaatkarlarla bir araya getirmeyi amaçlayan ‘Atelier Jolie’ isimli moda kolektifini kurdu.

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Atelier Jolie’nin projesi, türünün tek örneği parçalar yaratmak için ölü stokları ve eski malzemeleri kullanan giysi üreticilerine kaynak sağlamaya yardımcı olacak çevrimiçi bir kaynak olacak.

Jolie’nin hedefinde kişisel yaratıcılığı ön plana çıkarmak ve eşsiz parçalar oluşturmak için dünyanın dört bir yanından terziler, desen üreticiler ve zanaatkarları bir araya getirmek, dezavantajlı gruplara mensup olduğu için yaratıcılığını ve yeteneğini gösterememiş insanlarla işbirliği yapmak var.

Jolie, Peter Miles tarafından tasarlanan ‘Atelier Jolie’nin logosunu paylaştığı kişisel hesabından proje hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Atelier Jolie, yaratıcı insanların dünyanın dört bir yanından yetenekli ve çeşitli uzman terziler, kalıp yapımcıları ve zanaatkarlardan oluşan bir aileyle işbirliği yapabileceği bir yer. Herkes yaratabilir. Öyleyse neden tasarımcı etiketlerine göz dikiyoruz? Kendiniz yaratabilecekken neden başka birinin tasarımını satın alıyorsunuz?”

Atelier Jolie’de üretilecek olan ürünler için tek ilhamın ‘özgürlük’ olacağını belirten Jolie, vintage malzemelerden, stok fazlası ürünlerden, kaliteli atıklardan faydalanacağı, sürdürülebilirliği kapsayan bir alan oluşturmak istediğini açıkladı.

Jolie bu fikrin “senelerdir birlikte çalıştığı birçok terziye ve yapımcıya duyduğu derin saygıdan” geldiğini belirtti.