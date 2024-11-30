Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti

Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt 59 yaşında hayatını kaybetti.

İsmail Bozkurt. Fotoğraf: Vehbi Koç Vakfı Ansiklopedisi

Yapımcı Armağan Çağlayan, X‘ten Bozkurt’un ölüm nedenini kalp krizi olarak duyurdu ve şu mesajı paylaştı: “Çocukluk arkadaşım. Sağlıklı beslenen, içki sigara içmeyen her gün kilometrelerce yürüyen İsmail. Sabah yürüyüşünde hayata ve bize veda etti. Zor zamanlar. Nur içinde uyu arkadaşım… Yattığın yer incitmesin…“

Diken’in edindiği bilgiye göre Bozkurt için pazartesi 11.00’de hastanede uğurlama töreni düzenlenecek.

Aynı gün öğle namazında İstanbul’da Teşvikiye Camisi’nden kaldırılacak cenazesi, Kocaeli Hereke aile kabristanlığına defnedilecek.

Bozkurt, İstanbul’da St. Georg Avusturya Lisesi’nden 1984’de mezun olduktan sonra Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp öğrenimi gördü.

1993’te mezuniyetinin ardından uzmanlık eğitimini İstanbul’da Şişli Etfal Hastanesi’nde aile hekimliği alanında tamamladı. 2015’te Berlin Üniversitesi’nden hastane yöneticiliği ve sağlıkta kalite dalında yüksek lisans derecesi aldı.

2001’de aile hekimliği uzmanı olarak Amerikan Hastanesi’nde çalışmaya başlayan Bozkurt, 2011’te mesul müdür yardımcılığına getirildi.

2013’te sürekli kalite geliştirme müdürü oldu, 2014’teyse başhekimlik ve mesul müdürlük görevlerini üstlendi.