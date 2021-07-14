Amerikalıların son ‘icadı’: Oyuncak görünümlü silah

ABD’de bir silah şirketi, Lego’dan yapılmış bir çocuk oyuncağına benzeyen silah ürettiği için eleştirilerin hedefinde.

Silah, çocukların karıştığı ateşli silah kazalarının arttığı ABD’de tepki yarattı. Geçen yıl bu tip olaylarda 140’tan fazla kişi öldü.

Culper Precision adlı şirket, ‘Block19’ adlı özelleştirilmiş Glock silahının ‘atış sporlarının saf zevkini vurgulamak’ için geliştirildiğini söylese de Danimarkalı oyuncak üreticisi Lego, şirkete silahın üretiminin durdurulmasını isteyen bir mektup gönderdi.

Block19. Fotoğraf: INSTAGRAM/CULPER PRECISION

Silah karşıtı kampanyacılar tabancayı da ‘sorumsuz ve tehlikeli’ olarak nitelendirdi.

BBC’nin haberine göre Everytown for Gun Safety adlı kampanya grubundan Shannon Watts, kendi girişimleri sonucunda Danimarkalı şirketin Culper Precision’a ‘dur ve vazgeç’ mektubu gönderdiğini söyledi.

Utah merkezli silah şirketini eleştiren Watts, çocukların ‘silahlar oyuncak gibi görünmese bile’ ateşli silahları kullanma riskinin olduğuna dikkat çekti.

Culper Precision’un açıklamasında silahların ‘herkes için’ olduğu belirtilirken, Block19’un ‘ateşli silahlara sahip olup sorumlu bir şekilde ateş etmenin gerçekten eğlenceli bir aktivite olduğunu’ göstermek amacıyla piyasaya sürüldüğü duyuruldu. Ayrıca ateşli silahların yalnızca yasal hakka sahip kişiler tarafından satın alınabileceğinin de altı çizildi.

Ancak daha sonra şirketin başkanı Brandon Scott, Washington Post’a bir avukatla görüştükten sonra Lego’nun talebini yerine getirme kararı verdiklerini söyledi.

Silah o zamandan beri şirketin web sitesinden kaldırılmış gibi görünüyor.

ABD’de gerçek bir silaha benzeyen çocuk oyuncağı üretmek yasadışıyken, oyuncağa benzeyen bir silah yapmanın önünde herhangi bir hukuki engel yok.