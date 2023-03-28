Amerikalıların ‘dini imanı’ para olmuş

ABD çapında yürütülen 25 yıllık bir araştırmaya göre din gibi manevi değerler zayıflamış, para ise yükselen değer.

Para ABD’de yükselen değer. Fotoğraf: Pexels /Karolina Grabowska

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ve kâr amacı gütmeyen araştırma şirketi NORC (National Opinion Research Center) Amerikalıların değerlerini ölçtü. Sonuçlara göre vatanseverlik duygusu, dine bağlılık ve çocuk yapma isteği araştırma süresince yarıya azalmış.

Wall Street Journal, değerlerle ilgili soruları 1998, 2019 ve 2023 yıllarında sordu.

1998’de katılımcıların yüzde 70’i vatanseverliğin, yüzde 62’si dinin kendileri için çok önemli olduğunu söylemiş.

25 yıl sonra, “Vatanseverlik çok önemli” diyenler yüzde 38, “Din çok önemli” diyenler yüzde 39’da.

Vatanseverlik değerindeki düşüş son beş yılda hızlanmış.

Çocuk sahibi olmak ve çok çalışmak düşüşte

‘Çocuk sahibi olma’, ‘toplumla bütünleşme’ ve ‘sıkı çalışma’yı çok önemli değerler olarak gören Amerikalıların oranı da azalmış.

Çocuk sahibi olmayı önemseyen Amerikalılar 1998’de yüzde 59 iken, 2019’da yüzde 43, 2023’te yüzde 30.

Beş yıl önce Amerikalıların yüzde 80’i “Hoşgörü çok önemli” derken, bu oran bugün yüzde 58’e inmiş.

‘Toplumla bütünleşme’ye değer verenlerin oranı 1998’de yüzde 47 iken 2019’a yüzde 62 çıkmış. Son beş yılda ise çarpıcı biçimde düşerek yüzde 27’ye gerilemiş.

Para hep yükselişte

Araştırmaya göre istikrarlı biçimde artan değer ‘para‘. Bugün Amerikalıların yüzde 43’ü ‘paraya çok önem verdiğini’ söylüyor. Bu oran 2019’da yüzde 41, 1998’de yüzde 31 olarak ölçülmüş.

WSJ, araştırmayı ilk kez yaptığı 1998’den bu yana 11 Eylül 2001’deki terör saldırıları, 2008 mali krizi ve eski başkan Donald Trump’ın yükselişinin toplumu kutuplaştırdığını ve değerleri sarstığını yazdı.