Amelie sandığınız kadar masum olmayabilir: KGB ajanı mı?

Fransız yönetmen Jean-Pierre Jeunet’nin 22 yıl önce sinemaya kazandırdığı ‘Amélie’nin aslında garson değil, Sovyetler Birliği’nin istihbarat servisi KGB tarafından işe alınan bir casus olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: MUBI

Jeunet’nin ‘Amélie Poulain’ın Masalsı Kaderi’ ya da kısaca ‘Amélie’ isimli filmi tüm dünyada büyük ilgi görürken, zamanla sinemanın kült filmleri arasında yerini bulmuştu.

Paris sokaklarında geçen film bizi genç, her daim hayat dolu, yaşama sevgi dolu gözlerle tanıklık eden ve sahip olduğu özel ışıltıyı her anında yanında taşıyan Amelie’nin hikayesini izlemeye davet ediyordu.

Fransız oyuncu Audrey Tautou tarafından canlandırılan Amelie, kendini başkalarının hayatlarını tamir etmeye, onları mutlu kılmaya adamıştır; bu adanmışlığı fark ettirmeden, bu durumdan bihaber olan insanların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yapmaktaydı fakat, filmin yönetmeni Jeunet neredeyse çeyrek asır sonra aslında Amélie’nin sandığımız gibi ‘masum bir karakter olmadığını’ söyledi.

actu.fr’nin aktardığına göre Jeunet, ikonik filminin 22’nci yılına özel hazırladığı kısa filmde Amélie Poulain’in gerçek hikayesini anlattı. Altı dakikalık kısa filmle Jeunet, sinemanın en büyük ‘plot twist’lerinden (bir kurgu eserde planda yapılan radikal bir değişiklik içeren edebi tekniktir) birine imza attı.

Amélie KGB ajanıymış

Filme göre Amélie aslında Sovyetler Birliği’nin istihbarat servisi KGB (Devlet Güvenlik Komitesi) tarafından işe alınan bir casustu. Ve aslında Amélie, küçüklüğünden bu yana ajanlık eğitimi alıyordu.

Film, Jeunet’nin sırrı açığa çıkarma zamanının geldiğini anlatan konuşmasıyla başlıyor. Amélie’nin casusluk teknikleri ve siyanürlü krem brule hazırlamak gibi ‘sinsi’ planları, filmin ikonik sahnelerinin yardımıyla deşifre ediliyor.

Yeni kısa film, Amélie Poulain’ın yönetmeni için de ne kadar özel bir karakter olduğunu gösteriyor. Ne olursa olsun, Amélie’nin büyük kahverengi gözlerine bir daha asla eskisi gibi bakamayacaksınız!