Amber Heard itirazını geri çekti: ABD hukuk sistemine inancımı kaybettim

Amber Heard, Johnny Depp’in kazandığı karalama davasına açtığı itirazı geri çektiğini bildirerek, bunun bir ödün verme eylemi değil ABD hukuk sistemine olan inancı kaybetmesiyle alakalı olduğunu söyledi.

Dünyanın yakından takip ettiği Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama davası, Johnny Depp’in lehine sonuçlanmıştı ve Heard’ün Depp’e 10,3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilmişti.

Heard ve avukatları, mahkemenin kararına itiraz ederek, 43 sayfalık bir önerge ile kararın geri çekilmesi için başvuruda bulunmuştu.

Heard, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla itirazını geri çektiğini duyurdu.

“Çok zor bir karar verdim” diyerek sözlerine başlayan Heard, gerçeği savunduğu için hayatının mahvolduğunu belirtti.

İtirazının bir ödün verme eylemi olmadığını sözlerine ekleyen Heard, sesinin ilerlemesinin önünde hiçbir kısıtlama olmadığını belirterek şunları aktardı:

“Bu kararı, korunmasız tanıklığımın eğlence ve sosyal medya yemi olarak kullanıldığı Amerikan hukuk sistemine olan inancımı kaybettiğim için verdim. Aile içi ve cinsel şiddete maruz kaldım. İfademi doğrulayan çok sayıda doğrudan kanıtın dışlandığı ve popülerlik ve gücün akıl ve mantıktan daha önemli olduğu bir mahkeme salonuna tabi tutulduğum bir davada neredeyse tüm kaynaklarımı tükettim.

Bu sürede tekrar yaşayamayacağım bir tür aşağılanmaya maruz kaldım. İtirazım başarılı olsa bile en iyi sonuç, yeni bir jürinin yeniden yargılaması olacaktı ve ben bunu üçüncü kez yaşayamam. Zaman değerlidir ve zamanımı verimli ve amaçlı bir şekilde geçirmek istiyorum. Çok uzun yıllar boyunca, beni ve ifade özgürlüğü hakkımı koruyamadığını gösteren zorlu ve pahalı bir yasal süreçte kafeslendim. Sadece finansal değil aynı zamanda psikolojik, fiziksel ve duygusal olan imkansız bir faturayı riske atamam.

Kadınlar kendi doğrularını söyledikleri için taciz veya iflasla yüzleşmek zorunda kalmamalı ama ne yazık ki bu alışılmadık bir durum değil. Bu davayı çözerken, boşandıktan sonra iyileşmeme yardımcı olan işe zamanımı ayırma özgürlüğünü de seçiyorum. Sesim sonsuza dek sahip olduğum en değerli varlık olarak kalacak.”