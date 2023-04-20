Amazon’un Kindle uygulaması hakkında ‘porno’ uyarısı

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Google’ın çatı şirketi Alphabet ve Apple, çocukların Amazon’un Kindle uygulaması aracılığıyla müstehcen fotoğraflara erişebileceği gerekçesiyle Amazon’a ‘içerik denetiminin iyileştirilmesi’ yönünde endişelerini aktardı.

Fotoğraf: AA

Söz konusu şirketler, kullanıcıların Kindle uygulamasıyla müstehcen fotoğraflarla ulaşabildiğini Reuters’ın şirketlere sorduğu soru sayesinde öğrendi.

Reuters’sa olayı, kendilerine ulaşan iki ailenin, çocuklarının Amazon’un Kindle uygulaması aracılığıyla müstehcen materyali indirdiğini ve Kindle iPhone uygulamasında tam renkli fotoğrafları görüntülediğini söylediğinde öğrendi. Bazı fotoğraflarsa cinsel ilişkiyle ilgili.

Amazon’un Reuters’a açıklamasında, “Müşterilerimiz ve aileleri için güvenli bir alışveriş ve okuma deneyimi sağlamaya kararlıyız ve bu gibi konuları ciddiye alıyoruz” dendi.

Apple’sa Amazon’a atıfta bulunarak, “Bu endişeleri geliştiriciyle paylaştık ve uygulamalarının yönergelerimizle uyumlu olmasını sağlamak için onlarla birlikte çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Google’sa açıklamasında, “Google Play, cinsel içerik barındıran veya teşvik eden uygulamalara izin vermiyor ve bu konuda geliştiriciyle iletişime geçtik” ifadelerini kullandı.

Kindle ve Amazon uygulamaları, Google ve Apple’ın uygulama mağazalarında en çok indirilenler arasında.

Amazon, e-kitap pazarın üçte ikisini veya daha fazlasını kontrol ediyor.