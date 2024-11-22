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Yaramazlara biraz batar!

Amazon’dan yapay zekaya 4 milyar dolar yatırım daha

ABD merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Amazon, yapay zeka şirketi Anthropic’e 4 milyar dolar daha yatırım yapacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Amazon’dan yapılan açıklamada Anthropic’le iş birliğinin derinleştirildiği ve şirkete 4 milyar dolar (138 milyar lira) daha yatırım yapılacağı duyuruldu.


Amazon, ilk kez Eylül 2023’te eski OpenAI yöneticileri tarafından kurulan yapay zeka girişimi Anthropic’e 1,25 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.

E-ticaret devi, martta da 2,75 milyar dolar daha yatırım yaparak Anthropic’teki toplam yatırımını 4 milyar dolara çıkarmıştı.

Yeni finansmanla Amazon’un Anthropic’e yaptığı toplam yatırım tutarı 8 milyar dolar oldu.

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