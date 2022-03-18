Amazon yağmur ormanında kaybolan iki çocuk dört hafta sonra bulundu

Brezilya’da, Amazon yağmur ormanında dört hafta önce kaybolan iki çocuk bulundu.
Glauco (8) ve Gleison Ferreira (6) adlı iki Brezilya yerlisi çocuğun 18 Şubat’ta, Amazonas eyaletindeki ormanda kuş yakalamaya çalışırken kayboldukları, bulunur bulunmaz önce en yakındaki hastaneye kaldırıldıkları sonra helikopterle Manaus kentindeki bir hastaneye sevk edildikleri açıklandı.
Açıklamaya göre iki kardeşin bulunduğu yer anne-babalarıyla yaşadıkları Palmeira köyüne 6 kilometre uzaklıkta.
Bölgede yaşayanların haftalardır aradığı iki kardeşin ağaç kesen biri tarafından bulunduğu, günlerdir aç oldukları için başta gıda takviyesini içeren tedavi süreci geçirecekleri, doktorlarının tamamen iyileşeceklerini söylediği belirtildi.
Çocuklar anne-babalarına haftalardır bir şey yemediklerini yağmur suyu içerek ayakta kaldıklarını söyledi.
Arama-kurtarma ekipleri, yağmurlu dönemde hareket etmenin, yürümenin normalden zor olduğu ormanlık alandaki aramayı 24 Şubat’ta durdurmuştu. Ancak bölge halkı aramayı sürdürmüştü.
Geçen yıl ocakta pilot Antonio Sena’nın uçağı yağmur ormanına düşmüş, 36 gün sonra bulunmuştu.