Amazon ‘sahte yorum’ yapan Facebook gruplarına karşı hukuki mücadele başlattı

Dijital alışveriş platformu Amazon, sattığı ürünlerle ilgili ‘gerçeği yansıtmayan’ yorumlar yapılan 10 bini aşkın Facebook grubu hakkında dava açtı.

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Amazon’un ABD’nin Seattle kenti yakınlarındaki Washington King Bölgesi’ndeki mahkemeye dava dilekçesi sunan şirket avukatları, söz konusu grupların ABD, Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Japonya’da, platformda satılan ürünler hakkında ‘bilinçli olarak sahte, tüketiciyi yönlendirme amaçlı yorum ürettiklerini’ vurguladı.

Bu grupların yöneticilerine dava açan avukatlar, Amazon’da yapılan yorumlar karşılığında ücretsiz ürün verildiğini ifade etti. Bunun, ‘sahte yorumlar’ yapan kişilerle Facebook gruplarının yöneticileri arasında ‘çıkar ilişkisi olduğunun’ göstergesi kabul edilebileceğinin altını çizdi.

Şirketin açıklamasına göre söz konusu Facebook gruplarının üyeleri, ürünleri satın alıp yorumlarını yaptıktan sonra grubun yöneticileri onlara paralarını iade ediyordu. Ürünler arasında otomobil radyoları, tripodlar bulunuyordu. ‘Olumlu’ yorumlar satıcının platformdaki görünürlüğünü artırıp, arama motorunda daha yüksek sıralara çıkarıyordu.

Bu yıl Facebook’un çatı şirketi Meta, 43 bin üyesi olan ‘Amazon Ürünleri Yorumu’ adlı bir grubu kapatmıştı.

Meta, Amazon’un şikayeti üzerine bu sefer de grupların yarısını kapattı ancak Amazon yönetimi tüm grupların yöneticilerine yönelik hukuki mücadele başlattı. Şirket adına açıklama yapan satıcı desteğinden sorumlu müdür yardımcısı Dharmesh Mehta, ”Bu tür grup ve kişilere dava açmak müşterileri korumanın yollarından biri” dedi.

Meta’nın açıklamasında, ”Sahte yorum üreten, sahte yorum yapılmasını cesaretlendiren gruplar kurallarımızı ihlal etmiş oluyor ve kapatılıyorlar. Bu konuda Amazon’la işbirliği yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.