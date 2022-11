Amazon, Marvel karakterlerinden dizi çekecek

Dijital yayın platformu Amazon Prime, Sony Pictures bünyesindeki Marvel karakterlerinin diziler için sipariş verdi.

İlk dizi ‘Silk: Spider Society’

Anlaşma kapsamındaki ilk dizi, ‘The Walking Dead’in yaratıcısı Angela Kang ile ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’in yapımcıları Phil Lord ve Christopher Miller’ın imzası taşıyacak olan ‘Silk: Spider Society’. Kang, Amazon’la imzaladığı sözleşmenin bir parçası olarak ‘Silk’te sorumlu yapımcı olarak görev yapacak.

‘Silk: Spider Society’ önce ABD’de MGM+ kanalında, ardından Prime Video’da küresel bir lansmanla çıkış yapacak.

Dizi, Dan Slott ve Humberto Ramos tarafından Marvel Comics için yaratılan ‘Cindy Moon’u konu alıyor. Cindy Moon, Marvel evreninde Peter Parker ile aynı örümcek tarafından ısırılmış Kore-Amerikalı bir kadındı. Süper kahraman adı ise ‘Silk‘ olacak.

Sony Pictures Televizyon başkanı Katherine Pope, Cindy Moon’un maceralarını hayata geçirmek için sabırsızlandıklarını belirtiyor, “İlk kez göreceğimiz karakterin yeni hikayeleriyle dolu bu heyecan verici serinin, önce MGM+’da ve ardından dünyanın dört bir yanından Prime Video’da izleyen izleyicileri büyüleyeceğini biliyoruz” diyor.