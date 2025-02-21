Amazon, James Bond'un haklarını 1 milyar dolara satın aldı

ABD merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Amazon, ünlü roman ve film serisi James Bond’un fikri mülkiyet haklarını 1 milyar dolara (36,4 milyar lira) satın aldı.

Sean Connery | Daniel Craig. Fotoğraflar: IMDB

Britanyalı yazar Ian Fleming’in ilk kitabı 1953’te yayınlanan ünlü roman serisi ‘James Bond’un 2021’e kadar 30’a yakın film uyarlaması yapıldı.

‘007’ kod numarasıyla bilinen İngiliz bir ajanın serüvenlerinin konu edildiği uyarlamalarda 1962’den bu yana Sean Connery, Roger Moore, Daniel Craig gibi bir çok ünlü aktör James Bond’u canlandırdı.

Guardian‘ın haberine göre Amazon’a ait Metro Goldwyn Mayer (MGM) film stüdyosu, James Bond’un haklarını 1 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Bu, Amazon’un hikayenin bütün yaratıcı kısımlarına da müdahale edebileceği anlamına geliyor.

Bond’u canlandıran son aktör olan Daniel Craig, serinin şimdiye kadarki yapımcılarını ve hak sahiplerini anlaşma nedeniyle tebrik etti. Öte yandan serinin önceki filmlerinde bir ‘Bond kızı’ olarak rol alan 81 yaşındaki aktris Valerie Leon ise hikayede kararları Amazon alacağı için kahramanın artık ‘İngiliz olmayacağını’ savundu.

Bu arada Amazon’un kurucusu Jeff Bezos da X hesabından takipçilerine “Bir sonraki Bond olarak kimi seçerdiniz?” diye sordu.

Tom Cruise ve James McAvoy gibi isimler önerilirken ‘Superman’i de canlandıran Henry Cavill’in ismi özellikle öne çıktı.