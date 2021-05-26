Amazon, Metro Goldwyn Mayer’i satın aldı

Amazon, dünyanın en eski film üretim ve dağıtım şirketlerinden Metro Goldwyn Mayer’i bünyesine kattı. Satın alma için telaffuz edilen rakam 8,45 milyar dolar.

Amazon’un MGM’yi satın almasıyla birlikte Prime Video, Netflix karşısında daha da güç kazanacak.

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MGM’nin kütüphanesinde 4 bini aşkın film ve 17 binden fazla televizyon içeriği bulunuyor. Pembe Panter, Rocky , RoboCop , Legally Blonde, Tomb Raider ve James Bond serileri bunlardan sadece bazıları.

Prime Video ve Amazon Studios Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Hopkins, MGM kütüphanesindeki eserlerin yeniden tasarlama ve geliştirme adına bir hazine sunduğunu söyledi.

Amazon’un bu satın alması 2017 yılındaki 13,7 milyar dolarlık Whole Foods alımından sonraki en büyük ikinci anlaşma oldu.