Amazon çalışanları Britanya’da ilk kez greve gitti: Tuvalet molamızda saat tutuluyor

Amazon işçileri, Britanya’da bugün ilk kez greve gitti. Çalışanlar düşük ücretlerden şikayet ediyor.

BBC’nin haberine göre, Britanya’da 500 bine yakın üyesi bulunan GMB sendikasına bağlı 300 Amazon çalışanı, yüzde 5’lik artışna sonra 10,5 sterline (243 lira) çıkan saatlik ücrete itiraz ederek greve gitti. Bu şirket çalışanlarının Britanya’daki ilk grevi.

Çalışma koşulları ağır

Online ticaret devinin Coventry deposunda yaklaşık işçiler artışı ‘gülünç‘ bulduklarını söyleyerek ‘ağır çalışma koşullarından’ bahsetti. Sürekli izlendiklerini, boş geçen birkaç dakika yüzünden azar işittiklerini söyledi.

Amazon işçileri Garfield Hilton (solda) and Darren Westwood (sağda) Fotoğraf: BBC

Şeker hastası olan Garfield Hilton adlı işçi, BBC muhabirine, ‘binada boş tuvalet bulmanın her zaman mümkün olmadığını, tuvalete gidip gelmenin bazen 15 dakika sürebildiğini, dönüşte yöneticileri tarafından sorguya çekildiğini’ anlattı.

Amazon çalışanları, “Depodaki robotlara bile bizden daha iyi davranılıyor” dedi.

Coventry deposundaki işçiler, tüketicilere gönderilmek üzere Amazon lojistik merkezlerine gönderilen stoğu tarıyor.

60 saat çalışan var

Greve katılanlardan Garfield Hilton ve Darren Westwood, bazı çalışanların artan yaşam maliyetlerini karşılayabilmek için haftada 60 saat çalıştığını belirtiyor. Amazon, Londra ve Güney Doğu dışında Britanya’daki işçilere yüzde 5 zam teklif etti. Bu saatlik 50 peniye (11 lira 50 kuruş) denk geliyor.

Ülkede enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, hane halkı bütçeleri üzerinde baskı oluşturuyor.

Amazon sözcüleri 2018’den bu yana işçilere yüzde 29 oranında zam yaptıklarını söylüyor. Londra’da işçi ücretleri saatlik 11,5 sterlin, ülkenin geri kalanında 10,5 sterlin. İşçiler saatte en az 15 sterlin ücret istiyor.