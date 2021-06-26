Alzheimer hastası adam eşine yeniden aşık oldu: İkinci kez evlendiler

Geçen yıl aralık ayında Peter ve Lisa çifti kanepede sarılarak en sevdikleri dizilerden birini izledikleri sırada Peter, Lisa’nın gözlerinin içine bakarak evlenme teklif etti. Sıradan bir romantik an gibi görünen bu hikayeyi sıra dışı kılan ise çiftin zaten evli olmasıydı.

Fotoğraf: Dan Brehant

ABD’de yaşayan 56 yaşındaki Peter Marshal evli olduklarını unutmuştu. Üç yıl önce Alzheimer teşhisi konan adam hatıralarını kaybetmeye başlamıştı; nasıl tanıştıklarını, ilk öpüşmelerini, hatta düğünlerini…

Eşi Lisa Marshall durumun ne kadar üzücü olduğunu şu sözlerle anlatıyor: “Kendimize yeni anılar edindik ama bu durum canımı acıtıyor çünkü hep ‘Hani bi kere şey olmuştu, hatırlıyor musun‘ diye cümleye başlamak istiyor. Onunla anılarımızı yad etmek istiyorum. Ama Peter bırakın 20 yıl önce olanları şimdiyi bile hatırlayamıyor.”

12 yıllık evli çift ABD’nin Pensilvanya eyaletinde komşu olarak yaşarken tanışmış. O zamanlar ikisi de evli ve çocuklarını büyütmekle meşgul olan çift, Peter Connecticut’a taşınana kadar arkadaşlıklarını sürdürmüş.

Bir yıl aradan sonra yeniden irtibata geçen çift ikisinin de boşanma aşamasına gelen evliliği sırasında bir randevuya çıkmaya karar vermiş. O gün bugündür, çocuklarının üniversiteye gidene kadar uzak mesafe ilişkisi olarak sürdürdürkleri sekiz yıl dışında, beraberler.

Lisa’nın 2009’da Connecticut’a taşınmasıyla çift evlenmiş. Bir süre sonra Peter’ın ilk semptomları ortaya çıkmış; cüzdanını, anahtarını unutmaya, konuşurken kelimeleri hatırlamamaya başlamış. Lisa başta bunları yaşla gelen bir dalgınlık olarak yorumlasa da çevresindekilerin de Peter’daki değişiklikleri fark etmesiyle doktora gitmeye karar vermişler.

Bir dizi testten sonra 2018’in nisan ayında Peter’a Alzheimer teşhisi konmuş. Peter yavaş yavaş çok değer verdiği anılarını unutmaya başlamış. Geçen yıl aralık ayında koltukta sarılmış ‘New Girl’ dizisindeki evlilik sahnesini izlerken eşinin duygulanıp ağlamaya başladığını fark eden Peter televizyonu işaret ederek “Hadi biz de yapalım” demiş.

Lisa “Ne yapalım” diye sormuş. Peter ise yüzünde kocaman bir gülümsemeyle eşine “Evlenelim” demiş.

Lisa o anı şöyle anlatıyor: “Çok duygulandım. Bana ikinci kez aşık olmuştu. Onur duydum. Kendimi prenses gibi hissettim. Dünyadaki en şanslı kadın bendim.”

Lisa bunu çok sevdiği eşiyle yeni anılar yaratmanın bir yolu olarak gördü ve çocuklarının da teşvkiyle yeniden evlenmeye karar verdi. Nisan ayındaki töreni aynı zamanda arkadaşları olan bir organizatör düzenledi. Nikahlarını bir demans uzmanı kıydı. Peter her an Lisa’nın kim olduğunu yeniden unutabilirdi ama bu olmadı. Lisa’nın anlatıma göre, Peter bütün gün kendindeydi ve çok mutluydu. Evlilik yeminlerini ederken Lisa’ya “Seni seviyorum ve tek ihtiyacım olan bu” dedi.

Lisa şimdi yeniden evlendiği eşiyle ilgilenirken bir yandan da diğer Alzheimer hastası yakınlarına yardımcı olabilecek önerileni web sitesi üzerinden paylaşıyor. Peter’ın hastalığı ilerledikçe halüsinasyonlar, paranoyalar çıkmaya başlıyor.

Lisa bu zor evlilikte eşine olan bağını şu sözlerle anlatıyor: “Eş gibi bir etikete ihtiyacım yok. Ben onun hayatta en sevdiği insanım. Kalplerimiz öyle bir bağla bağlı ki ondan tek isteğim kendini güvende hissetmesi. Hissediyor da… Beni seviyor, ben de onu. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Sonuna kadar birlikte olacağız. Hiçbir şey bizi ayıramaz. Hiçbir şey…”