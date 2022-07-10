Alyansını düşüren eski vekil, bulunması için Twitter’dan yardım istedi

Britanya’da, Muhafazakar Partili eski milletvekili Rory Stewart, kaybettiği alyansının bulunması için kamuoyundan yardım istedi.

Fotoğraf: BBC

Dün, Debyshire bölgesi sınırlarındaki Buxton’daki opera binasında bir konferans veren Stewart, etkinlikten ayrıldıktan sonra yüzüğünü düşürdü.

Alyansını opera binasının yakınlarındaki St John’s Caddesi’nde düşürdüğünü tahmin eden eski vekil Twitter hesabından paylaşım yaparak yardım istedi.

Britanya’nın Avrupa Bilrliği’nden ayrılmasına karşı çıktığı için 2019’da partisinden ihraç edilen Stewart, yüzüğü kaybettiği için çok utandığını, üzerinde bir haç simgesi bulunduğunu ve altın olduğunu yazdı.

Takipçilerinden mesajını retweet etmelerini isteyen, bölgede yaşayanlardan da bulan ya da gören varsa irtibata geçmelerini rica eden Stewart, yardım edebileceklere şimdiden ‘minnettar‘ olduğunu ifade etti.