Altyazı Dergisi aylık sayılarına son verdi: Gerekçe ekonomik

Altyazı Sinema Dergisi, son iki yıldır e-dergi olarak devam ettirdiği yayıncılığına bu ay itibariyle son verdiğini duyurdu. Dergi, farklı zamanlarda matbu olarak yayımlanacak özel sayılarla dergicilik hayatına devam edecek.

21 yıldır sinema yayıncılığı alanında faaliyet gösteren Altyazı Sinema Dergisi, 2020 yılında pandeminin getirdiği ekonomik koşulların etkisiyle aylık matbu yayınlarına son vermiş, dijitale geçmişti.

Son iki yıldır aylık e-dergi olarak çıkan Altyazı, mevcut ekonomik koşullar altında daha fazla e-dergiciliği sürdüremeyeceklerini belirterek bu ay itibariyle yayınlarına son verdiklerini paylaştı.

‘Bu zor dönemde mevcut koşullara uyum sağlamanın yollarını arıyoruz’ diyerek açıklama yayımlayan dergi, bundan sonra yayın hayatına farklı zamanlarda matbu olarak yayımlanacak özel sayılarla devam edecek.

Altyazı Dergisi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde içinden geçtiğimiz olağandışı ekonomik ve sosyal şartlar, Türkiye’deki kültür-sanat üretiminin zorlukları herkesin malumu. Altyazı da bu zor dönemde mevcut koşullara uyum sağlamanın yollarını arıyor. Bu doğrultuda, 2020 yılından bu yana sürdürdüğümüz aylık e-dergiye bu aydan itibaren son verme kararı aldık. Önümüzdeki dönemde Altyazı Sinema Dergisi farklı zamanlarda matbu olarak yayımlanacak özel sayılarla dergicilik hayatına devam edecek. Dijital yayıncılık faaliyetleri ise gerek web sitelerimizde gerek sosyal medyada sürecek.

Bu noktada Altyazı’ya dijital olarak abone olan e-dergi okurlarımızın 21 yıllık yolculukta çıkardığımız tüm sayılara erişim sahibi olacağını belirtmek isteriz. Önümüzdeki dönemde matbu olarak çıkarmayı umduğumuz özel sayılar da zamanla bu arşivdeki yerini alacak.”