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Yaramazlara biraz batar!

Altun’un paylaşımının ardından: İYİ Parti, Akşener’in Plevne Marşı eşliğinde yürüdüğü anları paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yürüdüğü anları paylaşmasının ardından İYİ Parti’nin Twitter hesabı üzerinden partinin genel başkanı Meral Akşener’in Plevne Marşı eşliğinde yürüdüğü bir video paylaşıldı.

Son günlerde Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin iddialar sosyal medya üzerinden tartışılıyor. Benzer bir gündem dün akşam saatlerinde de oluşmuştu.


CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da WhatsApp’ta Erdoğan’ın sağlık durumu hakkında birtakım mesajların dolaşımda olduğunu öne sürüp, şunları söylemişti: “Siyasi hayatım Erdoğan ile mücadeleyle geçti… Erdoğan’ın bana açtığı onlarca davada haksızlığa uğradım… Tek dileğim Erdoğan’ın seçimlere sağlıklı ve zinde olarak girmesi ve sandıkta halka hesap vermesi…”

Altun, iddialara cevap olarak Erdoğan’ın bugün Ankara’ya gelmek üzere İstanbul’dan ayrılışı sırasında düzenlenen uğurlama töreninde çekilen görüntüleri paylaşmıştı.

Bunun üzerine İYİ Parti’nin Twitter hesabı üzerinden Akşener’in yürüdüğü görüntülere, 2016 ile 2018 tarihleri arasında yayınlanan Vatanım Sensin isimli dizide yer alan Plevne Marşı icrasının eklendiği bir video paylaşıldı.

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